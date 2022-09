Fußball

17:30 Uhr

Der TSV Rain braucht mehr Torgefahr

Spielmacher und Co-Trainer Johannes Müller (in Rot) traf für den TSV Rain in dieser Saison bereits zwei Mal, ebenso wie Lukas Gerlspeck. Dennoch fehlen dem Team die verletzten Torjäger.

Plus Die Blumenstädter verteidigen oft leidenschaftlich, offensiv war zuletzt aber wenig geboten. Trainer Martin Weng sagt vor dem Gastspiel in Vilzing, wie er dieses Problem beheben will.

Von Fabian Kapfer

Die Defensive habe er in den vergangenen Wochen durchaus stabil gesehen, sagt Rains Trainer Martin Weng. Gefehlt habe seiner Fußball-Mannschaft aber die Balance im Spiel nach vorne. „Es gilt, nach vorne noch mutiger und zielstrebiger zu werden. Wir wollen mehr Leute in den Strafraum bekommen, ohne unsere Stabilität in der Defensive zu vernachlässigen“, betont Weng. Die Blumenstädter müssen am Freitag auswärts bei Regionalliga-Aufsteiger DJK Vilzing (Anpfiff 17 Uhr) ran.

