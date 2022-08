Fußball

vor 33 Min.

Der TSV Rain II blickt nach dem tödlichen Unfall wieder nach vorne

Die Fans der SG Niedersonthofen/Martinszell gestalteten beim ersten Saisonspiel in der Bezirksliga Süd ein Plakat, das dem TSV Rain Beistand bekunden sollte.

Plus Nach dem tödlichen Unfall zweier Spieler steigt die Fußball-Mannschaft wieder in den Spielbetrieb ein. Über große Anteilnahme und den Versuch, zurück zum Alltag zu finden.

Von Stephanie Anton

Knapp drei Wochen ist der furchtbare Autounfall her, bei dem zwei junge Fußballer des TSV Rain II ihr Leben verloren und drei weitere verletzt wurden. Nun hat sich die Mannschaft entschlossen, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Zwei Partien sind bereits verschoben worden. „Fast alle aus der Mannschaft haben gesagt, sie wollen wieder loslegen. Ob das diese oder nächste Woche passiert, es ist letztendlich immer gleich“, sagt Spielertrainer Niko Schröttle. Man wolle nun so schnell wie möglich wieder in den Alltag finden. Und der Fußball hilft da.

