Der TSV Rain könnte sich vorzeitig den Klassenerhalt sichern

Plus Bei einem entsprechenden Verlauf kann der TSV Rain bereits am Samstag feiern. Dazu braucht es jedoch neben einem eigenen Sieg auch die Hilfe einer anderen Mannschaft.

Am Samstag könnten im Rainer Georg-Weber-Stadion bereits die ersten Entscheidungen im Abstiegskampf fallen. Wenn der TSV Rain dort auf den SV Schalding-Heining trifft (Anpfiff 14 Uhr), hat die Heimelf die Chance, bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz bereits den Klassenerhalt zu feiern. Die abgeschlagenen Gäste sind vor dem Spieltag rechnerisch noch nicht abgestiegen. Je nach Verlauf des Freitagabendspiels könnte der kommende Gegner der Rainer aber schon vor der Partie als Absteiger feststehen.