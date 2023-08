Fußball

Der TSV Rain wacht gegen Dachau zu spät auf

Plus Die Blumenstädter verlieren und bringen lange keine Torgefahr zustande. Die Gäste nutzen ihre Chancen dagegen eiskalt und ziehen in der Tabelle an Rain vorbei.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain hat am Freitagabend sein Heimspiel in der Fußball-Bayernliga gegen den TSV Dachau verdient mit 1:2 (0:1) verloren. Vor der Partie hatte sich die Mannschaft von Trainer Tjark Dannemann vorgenommen, kaltschnäuziger als zuletzt vor dem Tor zu agieren. Doch an diesem Abend präsentierte sich vor allem Dachau äußerst effektiv vor dem Tor. Rain agierte im heimischen Georg-Weber-Stadion zwar engagiert, machte aber in den entscheidenden Situationen zu viele Fehler. Erst in der Nachspielzeit kam Rain durch einen Handelfmeter noch einmal heran – und vergab Sekunden vor dem Abpfiff sogar eine dicke Chance auf den schmeichelhaften Ausgleich.

Die ersten Minuten waren munter anzusehen, auch weil Dachau rasch den Weg in Richtung Rainer Tor suchte. Die Gastgeber wurden hingegen über den schnellen Marc Sodji gefährlich, der es nach langen Bällen im Sprintduell oft mit mehreren Gegenspielern aufnahm. Im Sechzehner konnte er sich jedoch nicht entscheidend durchsetzen. Nach elf Minuten wurde ein Abschluss des Stürmers zur Ecke geklärt. Matej Rados köpfte die Standardsituation im Anschluss deutlich über das Tor. Dann krachte es auf der anderen Seite: Aus gut 20 Metern hämmerte Eren Emirgan den Ball an den Pfosten. Rains Torwart Florian Rauh wäre an den Ball nicht mehr herangekommen (17.). Nach 21. Minuten geriet der TSV Rain in Rückstand. Vorausgegangen war ein Angriff der Blumenstädter, aus dem dann aber ein Konter für die Gäste resultierte. Die spielten ihn mustergültig zu Ende, Antonios Masmanidis schob aus gut elf Metern das Spielgerät in die Maschen. Das brachte den TSV Rain zunächst aus dem Tritt, nach einigen Minuten fing sich die Dannemann-Elf wieder etwas. Gästetorwart Marco Jakob parierte einen Distanzschuss von Michael Senger aus rund 25 Metern (32.). Fast hätte Dachau beim Rainer Ausgleich sogar noch mitgeholfen: Nach einer Hereingabe beförderte Jihun Kang den Ball nur knapp über das eigene Gehäuse (42.).

