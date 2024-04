Fußball

vor 17 Min.

Der TSV Rain will gegen 1860 München II abgezockter sein

Plus Fußball-Bayernliga: Nach dem Punktgewinn gegen Deisenhofen geht es zu den kleinen Löwen. Dort möchte Rain gewinnen, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten.

Von Fabian Kapfer

Dass einiges beim Heimspiel gegen den FC Deisenhofen am vergangenen Samstag gut war, macht Rains Cheftrainer David Bulik für die kommenden Aufgaben durchaus Mut. Letztlich sprang noch ein wichtiger Punkt beim 3:3-Unentschieden heraus. Trotzdem weiß Bulik darum, dass sein Team wieder einmal drei Punkte braucht, um sich von den Abstiegsrängen mehr abzusetzen. Derzeit hat der TSV drei Zähler Vorsprung vor dem Relegationsplatz und ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Beim TSV 1860 München II möchte Rain am Samstag (14 Uhr) einen wichtigen Schritt machen – auch mit Blick auf die kommende Woche.

Die nächsten beiden Spiele sind für den TSV Rain im Kampf um den Klassenerhalt elementar wichtig. Denn unmittelbar nach dem Spiel gegen die Zweitvertretung der Münchner Löwen, die gerade auf Rang sieben in der Bayernliga stehen, geht es unter der Woche am Mittwoch nach Kirchheim zum Nachholspiel. Zunächst steht aber "die Wundertüte" auf dem Programm. So bezeichnet Bulik die Mannschaft des TSV 1860 München II. "Es wird für uns schwierig, weil man nicht weiß, wie sie gerade drauf sind. Sie haben sehr starke Ergebnisse eingefahren und manchmal auch sehr schwache. Daher sind sie schwer einzuschätzen." Zuletzt holte die Mannschaft von Frank Schmöller, der als Trainer auch schon interimsweise bei der ersten Mannschaft des TSV 1860 an der Seitenlinie stand, ein 2:2 bei Spitzenreiter Schwaben Augsburg. Gegen Nördlingen siegte die Mannschaft Ende März mit 4:1, die Woche darauf verlor man aber dann auch mit 0:6 beim Tabellenletzten Kirchheimer SC.

