Fußball

Der TSV Wemding kommt in Schwung

Ob Wemdings Spielertrainer Chris Luderschmid am Sonntag spielen kann, ist noch unklar.

Plus Kapitän Florian Veit erklärt, warum der Fußball-Kreisligist eine schwere Zeit hinter sich hat. Donaumünster ist vor dem Derby gegen Riedlingen trotz des letzten Tabellenrangs gelassen.

Von Patrick Widinger und Thomas Unflath Artikel anhören Shape

Aktuell steht der Fußball-Kreisligist aus Donaumünster sieglos mit nur drei Punkten am Tabellenende. Beim Derby in Riedlingen soll nun der ersehnte Erfolg her. Der TSV Wemding möchte den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Die SG Buchdorf/Daiting gibt sich selbstkritisch.

