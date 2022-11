Fußball

vor 32 Min.

Der TSVRain auf dem Weg nach oben

Plus Nach zwei Siegen in Serie möchte sich Rain auch gegen Buchbach weiter aus der Abstiegszone punkten. Auf den Dreierpacker der Vorwoche muss Trainer Martin Weng aber verzichten.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

In manchen Punkten ähneln sich der TSV Buchbach und der TSV Rain vor ihrem Duell (Anpfiff 14 Uhr) in der Fußball-Regionalliga. Rains Kevin Gutia, der zuletzt mit einem Hattrick beim 5:1-Sieg gegen Hankofen-Hailing erfolgreich war, sagt: „Ich glaube, dass es dort ziemlich eklig zu spielen ist. Der Rasen soll ähnlich wie unserer sein, also schwerer zu bespielen. Und es geht dort viel über den Kampf.“ So ging es zuletzt auch einigen Mannschaften, die in der Blumenstadt zu Gast waren. Gutia hat bisher noch nicht in Buchbach gespielt – und wird auch beim kommenden Auswärtsspiel fehlen.

