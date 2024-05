Fußball

28.05.2024

Der VfB Oberndorf macht einiges gut

Der VfB Oberndorf (mit Fabian Kretschmer, am Ball in Rot) konnte sich gegen den TSV Binswangen mit einem Sieg belohnen.

Plus Donaumünster verliert 0:2, damit ist die Aufstiegshoffnung dahin. Altisheim unterliegt und muss um den Klassenerhalt bangen. Pleite für Eggelstetten.

Am vorletzten Spieltag der Kreisklasse Nord 2 hat sich auch die letzte rechnerische Hoffnung des SV Donaumünster-Erlingshofen zerschlagen, noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Durch das 0:2 beim direkten Konkurrenten BC Schretzheim ist die Lücke nach vorne zu groß geworden. Während der VfB Oberndorf sein letztes Heimspiel gewann, unterlag der SV Eggelstetten beim FC Donauried. Im Tabellenkeller musste Altisheim-Leitheim eine ganz bittere Last-Minute-Niederlage beim Aufstiegsanwärter Kicklingen-Fristingen hinnehmen. Immerhin trennten sich die beiden Konkurrenten im Abstiegskampf, Wortelstetten und Donaualtheim, im direkten Duell 1:1. Somit hat die SpVgg kommenden Samstag zuhause gegen den seit Sonntag als Meister feststehenden SV Ehingen-Ortlfingen den Klassenerhalt in eigener Hand. Womöglich ist der Aufsteiger aus dem nördlichen Landkreis Augsburg dann noch angeschlagen von seiner Titelfeier.

VfB Oberndorf – TSV Binswangen 2:1 (2:1). Nach der hohen Niederlage in der vergangenen Woche hatte der VfB einiges gut zu machen. Stark verbessert sowie feldüberlegen startete die Heimelf ins Spiel und erarbeitete sich in der ersten Halbzeit einige, teils hochkarätige Chancen. So ging man auch folgerichtig in der 13. Minute in Führung: Christian Neubaur setzte sich auf Vorlage von Felix Schmid durch und ließ auch Gäste-Keeper Benedikt Winkler keine Chance. Aus dem Spiel gelang den Gästen wenig, dennoch brachte eine auf den ersten Pfosten getretene Ecke den glücklichen Ausgleich durch Kevin Oberschmid (32.). Die Mannen von Coach André Fuchs ließen sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen. Fabian Kretschmer, der von Neubaur bedient wurde, brachte den VfB erneut in Führung (45.). Binswangen kam verbessert aus der Kabine und hatte nun mehr Spielanteile, ohne sich Großchancen zu erarbeiten. Der VfB verpasste es auf der Gegenseite, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Alles in allem stand zum Ende aber ein verdienter Heimsieg zu Buche. Zuschauer: 103. (hoe)

