Derby-Kracher endet mit Sieg für den FC Mertingen

Plus Der FC Mertingen verschafft sich mit dem 3:0-Erfolg über die SpVgg Riedlingen Luft in der Tabelle der Kreisliga Nord. Auch Donaumünster siegt. Packendes Spiel des TSV Wemding.

Im Kellerduell hat sich der FC Mertingen zu Hause gegen die SpVgg Riedlingen mit 3:0 klar durchgesetzt und ist dadurch wieder aus der Abstiegszone geklettert. Auch Donaumünster ließ diese hinter sich mit einem knappen Sieg gegen Tabellennachbar Hainsfarth. Wemding musste sich gegen Holzkirchen mit einem Remis begnügen. Das Spiel hatte es jedoch in sich.