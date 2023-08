Fußball

11:00 Uhr

260 Zuschauer sehen den Derby-Sieg des SV Eggelstetten

Plus Der SVE entscheidet das Nachbarschaftsduell in Oberndorf 3:1 für sich. Ein Punkt für den SV Donaumünster-Erlingshofen, Niederlage für Altisheim.

Artikel anhören Shape

Bereits am zweiten Spieltag der Kreisklasse Nord II trafen sich der VfB Oberndorf und der SV Eggelstetten zum Lokalderby – und am Ende konnten die Gäste mit einem 3:1-Erfolg die drei Zähler mit auf den kurzen Heimweg nehmen. Der SV Donaumünster-Erlingshofen verpasste knapp den zweiten Sieg, während die SpVgg Altisheim-Leitheim noch auf den ersten Punktgewinn wartet.

VfB Oberndorf – SV Eggelstetten 1:3 (0:1). Bei tropischen Temperaturen und vor stattlicher Kulisse von 260 Zuschauern hatte die Heimelf den besseren Start, Nizar Ghanemi traf aber frei stehend nur den Pfosten. Der SVE schlug dann mit seiner ersten Großchance zu, nach Vorarbeit von Bernhard Gebhardt musste Arthur Schirner Mitte der ersten Halbzeit nur noch einschieben. Danach verflachte die Partie etwas, um in der zweiten Halbzeit richtig Fahrt aufzunehmen. Zuerst ging ein Lupfer von Oberndorfs Philipp Rippl nur knapp über den Querbalken, auf der anderen Seite rettete der starke VfB-Torwart Mathias Mayr mehrmals in höchster Not – wobei die Gäste es verpassten, ihre Führung auszubauen. Eine Viertelstunde vor Schluss vollendete Fabian Kretschmer auf Vorlage von Christian Neubaur zum 1:1-Ausgleich. In einem zum Schluss offenen Schlagabtausch trafen zunächst Peter Rossmann nach Ecke aus kurzer Distanz frei stehend per Kopf sowie Bernhard Gebhardt mit dem Schlusspfiff in das leer stehende Heimtor zum verdienten 1:3-Auswärtssieg des SV Eggelstetten. Zuschauer: 260. (hoe)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen