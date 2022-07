Fußball

15:00 Uhr

Die B-Klassisten in der Region: Von „Euphorie“ bis „nichts zu verlieren“

Plus Die B-Klassen-Teams starten in die neue Fußball-Saison. Einige haben massive Personalprobleme. Ein Überblick.

Von Stephanie Anton

Die B-Klassen im Kreis Donau starten an diesem Wochenende in die neue Fußball-Saison. Nachdem es in der vergangenen Saison zwei B-Klassen Nord im Fußball-Kreis Donau gab, fährt man in der kommenden Spielzeit wieder eingleisig. Dafür hat die aktuelle B-Klasse Nord wieder 14 Teams. Das bedeutet für die Mannschaften aus der Region wieder mehr Spiele und nicht alle paar Wochen ein spielfreies Wochenende. 14 Mannschaften sind es auch in der B-Klasse West 3. Die Donauwörther Zeitung gibt einen Überblick, was sich bei den Teams getan hat und wie sie für die neue Saison aufgestellt sind.

