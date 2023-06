Fußball

Die Fußballer des TSV Rain stellen sich neu auf

Plus Lange war unklar, wie es mit der Rainer Ersten weitergeht, auch weil Geschäftsführer Alex Schroder keinen Nachfolger hatte. Seinen Posten übernimmt ein Trio. Und es gibt einen neuen Sportlichen Leiter.

Fußball-Abteilungsleiter Niko Schröttle hatte es vor einigen Wochen noch gesagt: Das Amt des Fußball-UG-Geschäftsführers des TSV Rain ist eigentlich zu viel für eine Person allein. Umso respektabler, dass es Alexander Schroder dennoch jahrelang bekleidet hatte. Zum 30. Juni gibt er sein Amt ab, das hatte er bereits im Herbst angekündigt. Noch vor wenigen Wochen war kein Nachfolger in Sicht. Doch nun hat es der Verein geschafft, die Führung in der Fußball-UG (Unternehmergesellschaft) neu aufzustellen – mit einem Trio in der Geschäftsführung und einem neuen Sportlichen Leiter.

Mit Anton Haid, Christian Lehmeier und Günther Reichherzer übernehmen drei beim TSV Rain seit Langem bekannte Gesichter die Geschäftsführung. Alle drei hatten schon verschiedene Ämter bei den Rainer Fußballern und auch im Vorstand inne: Lehmeier war bereits Abteilungsleiter und kümmerte sich um die Finanzen der UG. Reichherzer war unter anderem Trainer und Sportlicher Leiter. Letzteres Amt, sowie das des stellvertretenden Leiters der Fußball-Abteilung hatte – neben diversen anderen Aufgaben – Anton Haid bereits inne. Dieser hatte eigentlich 2020 seinen Rücktritt von allen Ämtern erklärt, da nach so vielen Jahren „der Esprit gefehlt“ habe. Nun ist dieser offensichtlich zurück.

