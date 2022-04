Die Heimserie des TSV Rain ist gerissen

Plus Eine über weite Strecken zähe Partie gegen den viertplatzierten FV Illertissen endet für den TSV Rain 1:2. Dabei lagen die Gastgeber zur Pause noch vorne.

Lange Zeit verteidigte der TSV Rain seine Führung, um dann am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Der viertplatzierte FV Illertissen drehte mittels eines Elfmeters und eines schnellen Tors kurz darauf das Spiel zu seinen Gunsten.