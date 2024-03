Fußball

06:00 Uhr

Die Kreisliga Nord legt wieder los

Der FC Mertingen (in Rot) und der TSV Wemding - hier im Spiel direkt gegeneinander - starten jeweils auswärts mit Nachholpartien in die Frühjahrsrunde.

Plus Für den FC Mertingen und den TSV Wemding stehen bereits Nachholpartien an. Die beiden Trainer sprechen über die Vorbereitung, Transfers und Chancen.

Von Patrick Widinger und Thomas Unflath

Es geht wieder los, zwei Fußball-Kreisligisten aus der Region starten bereits an diesem Wochenende mit Nachholpartien in den Spielbetrieb der Frühjahrsrunde. Der TSV Wemding ist bei der SSV Höchstädt zu Gast und hofft – mit einer guten Vorbereitung im Rücken – auf Punkte. Auch der FC Mertingen muss auswärts ran und trifft auf Tabellennachbar Oettingen. Beide Mannschaften wollen gewinnen, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Ein Überblick zur Ausgangslage der beiden Kreisligisten.

TSV Oettingen – FC Mertingen (10. März, 14 Uhr). Mit 16 Punkten steht der FC Mertingen aktuell auf einem Relegationsplatz. Nur zwei Punkte davor liegt der TSV Oettingen, erster Gegner in diesem Jahr am Sonntagnachmittag zum Nachholspiel der Kreisliga Nord. „Nach einer Vorbereitung weiß man nie genau, wo man steht. Oettingen hatte gute Ergebnisse in der Vorbereitung und der TSV ist viel besser, als er aktuell in der Tabelle dasteht. Deshalb gehe ich von einem engen Spiel aus, das wir hoffentlich für uns entscheiden können“, sagt FCM-Spielertrainer Florian Prießnitz.

