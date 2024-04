Die Meisterfeier in der A-Klasse Nord ist vertagt

Fußball-A-Klasse: Spitzenreiter Ederheim tut mit dem 1:0 gegen Eintracht T.R.B. zwar seinen Teil, darf die Korken aber noch nicht knallen lassen.

Die Spielvereinigung Ederheim bleibt nach ihrem knappen 1:0-Sieg gegen Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau souveräner Tabellenführer der A-Klasse Nord, muss ihre Meisterfeier aber noch aufschieben, weil Verfolger Wechingen mit dem 3:1 gegen Huisheim noch die theoretische Titelchance wahrt. Im Duell der Tabellennachbarn trennten sich Otting und Schwörsheim-Munningen 1:1. Die Punkte teilten sich ebenso die Spielgemeinschaften von Großsorheim/Hoppingen und Hohenaltheim/ Amerdingen (1:1).

SG Großsorheim/Hoppingen – SG Hohenaltheim/Amerdingen 1:1 (1:0). Nach 18 Minuten köpfte Christoph Beck in einem zunächst ausgeglichenen Spiel zum 1:0 ins Gehäuse. Er nutzte einen Torwartfehler. Nach der Pause verhinderte Heimtorhüter Denni Brückel mit zwei Glanzparaden den Ausgleich. In der 80. Minute war er allerdings machtlos, als Manuel Gast aus zwölf Metern zum 1:1 einschoss. Zuschauer: 80. (sch)

Wechingen wahrt seine theoretische Titelchance mit Sieg in Huisheim

SV Otting – SV Schwörsheim-Munningen 1:1 (0:1). Die Hausherren verhalfen dem Gegner in der 11. Minute durch ein Eigentor von Sascha Häufele zum 0:1. Nach einer guten Stunde glich Daniel Roßkopf zum 1:1 aus. Sorgenkind des SVO bleibt die Defensive, die bereits 40 Gegentore hinnehmen musste. Zuschauer: 80. (dz)

BC Huisheim – SV Wechingen 1:3 (1:1). Die Gäste erwischten den besseren Start und hatten durch Bernhard Thum die Möglichkeit zur Führung, doch sein Kopfball verfehlte knapp das BCH-Gehäuse. Bereits im Gegenzug ging die Heimelf dann mit 1:0 in Front, als Fabian Springenzaun nach schönem Steilpass von Andreas Rebele den mitgelaufenen Andreas Hirschbeck mustergültig bediente und dieser zum 1:0 einschieben konnte.In der Nachspielzeit glückte Alex Dürrwanger das 1:1. In der 79. Spielminute stand David Thum goldrichtig und köpfte zum 1:2 ein. Die Heimelf fand nicht mehr richtig ins Spiel und fast mit dem Abpfiff machte Simon Greiner mit seinem Treffer zum 1:3 den Sack zu. Zuschauer: 80. (kfä)

Wörnitzstein-Berg II siegt in den letzten zehn Spielminuten

FC Maihingen II – SV Wörnitzstein-Berg II 2:4 (1:2). Oliver Wanner staubte in der 11. Spielminute einen abgeblockten Abschluss von Fabio Strobel zur Führung für die Gäste ab. Nach einem Ballverlust in den Reihen der Heimelf konterten die Gäste und erhöhten durch Strobel auf 0:2 (30.). Danach kamen die Maihinger besser ins Spiel und Sering Ndow schoss aus dem Getümmel nach einer Freistoßflanke ein (36.). Wegen einer Notbremse musste Ludwig Wanner für zehn Minuten den Platz verlassen. Manuel Kotz nutzte die Unterzahlsituation des SV und schoss aus 18 Metern den Ausgleich (74.) Kurz darauf gingen die Gäste nach einem Konter durch Marcus Koschta wieder in Führung und erhöhten kurz vor Schluss nochmals auf 2:4 gegen die hochstehenden Maihinger (80., 89.). Zuschauer: 30. (hepa)

Lesen Sie dazu auch

SpVgg Ederheim – Eintracht T.R.B. 1:0 (1:0). Mit einem 1:0-Sieg gegen die Eintracht hat die SpVgg Ederheim ihren Teil für eine frühe Meisterfeier getan, zu der kam es aber wegen des Wechinger Sieges in Huisheim noch nicht. Nach zwei guten Torchancen von Marco Gröninger spielte er einen Heber über die Abwehr, welchen Lars Möhnle zur Führung verwertete (28.). In der zweiten Hälfte des Spiels wollte die Heimelf ihre Führung ausbauen, doch Gasttorhüter Martin Emenlauer parierte stark. Es blieb beim knappen 1:0-Sieg des so gut wie sicheren Meisters aus dem Ries. Zuschauer: 80. (hepa)

TKSV Donauwörth kommt in Wallerstein unter die Räder

SC Wallerstein – TKSV Donauwörth 6:0 (6:0). Wallersteins Eyüp Cakir schloss eine schöne Kombination zur frühen Führung ab und Moses Ayeni vollendete ein herrliches Zuspiel von Moritz Benninger, welcher kurz darauf zum 3:0 erhöhte (6., 14., 20.). Mit der einzigen Chance trafen die Gäste aus Donauwörth den Pfosten. Danach stellten Jannik Prpic mit einem Doppelschlag (37., 43.), sowie erneut Moritz Benninger noch vor der Pause auf 6:0 (45.). In der zweiten Halbzeit verflachte das Siel ohne weitere Tore, da die Heimelf zu verspielt war. Zuschauer: 50. (scw)

SC Nähermemmingen-Baldingen – SG Birkhausen/Munzingen 1:1 (0:1). Bereits in den ersten Spielminuten prallte ein Schuss von Dionit Latifi an den Pfosten und Erik Faas zielte nach einer Ecke über das Gästetor. Mit dem Halbzeitpfiff fiel dann das 0:1 durch Leopold Kohnle aus kurzer Distanz (45.). Kurz nach der Pause folgte der verdiente Ausgleich: Nach einer Freistoßflanke von Marcel Köhnlein köpfte Malte Kühlinger ein (47.). In der 75. Minute hatte Robin Prügel das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend am Gästetorwart. Zuschauer: 80. (scnb)