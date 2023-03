Die Richtung ist klar vorgegeben für die Teams der Kreisklasse Neuburg

Was sich die Fußballer der SG Münster/Holzheim und der SV Feldheim für die Restsaison in der Kreisklasse Neuburg vorgenommen haben.

Wie die meisten anderen Amateurklassen in der Region erwacht am Wochenende auch die Fußball-Kreisklasse Neuburg aus dem Winterschlaf. Aus dem Landkreis Donau-Ries kämpfen dann die Teams aus Münster/Holzheim und Feldheim um Punkte.

Eine gute Ausgangslage für die Rückrunde hat die SG Münster/Holzheim, die aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz liegt (37 Punkte). Der Rückstand auf Spitzenreiter Klingsmoos beträgt aber schon sieben Zähler, der Vorsprung auf den Drittplatzieren FC Ehekirchen II nur drei Punkte. Letzterer gastiert zum Jahresauftakt in Münster. „Definitiv ein richtungsweisendes Spiel“, sagt SG-Trainer Thomas Wiesmüller vor dem direkten Verfolgerduell am Sonntag (15 Uhr in Münster). Verzichten muss er dabei allerdings auf Innenverteidiger Peter Koller, der sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Auch Matthias Stuber steht nicht zur Verfügung, Johannes Wiener kann berufsbedingt den ganzen April nicht mitwirken. Wiesmüller: „Ein Lichtblick ist jedoch, dass Philipp Fetsch wohl schneller zurückkehrt als geplant.“

Der Kapitän hatte sich im Herbst das Sprunggelenk gebrochen. Die Spielgemeinschaft will in ihrer Premierensaison weiter bis zum Schluss oben mitspielen. „Das ist auf jeden Fall drin, wenn alle übrigen Spieler fit bleiben und wir alle an einem Strang ziehen“, so der Coach.

Der SV Feldheim will stark in das Jahr starten

Einige Zähler weiter hinten in der Kreisklassentabelle rangiert der SV Feldheim auf dem siebten Platz (21 Punkte). Die Mannschaft möchte laut dem scheidenden Trainer André Fuchs – er wechselt im Sommer zum VfB Oberndorf – möglichst einen guten Start hinlegen, um dann eine entspannte Restsaison zu haben. Dazu sollen sechs Zähler eingesackt werden, zunächst am kommenden Sonntag beim SC Ried und dann eine Woche später zuhause gegen das Tabellenschlusslicht SV Wagenhofen-Ballersdorf. Fuchs ist optimistisch, auch weil er mit der Vorbereitung zufrieden ist: „Viele Verletzte sind zurück im Kader, darunter Marco Schütt, der einen Kreuzbandriss hatte.“

André Fuchs und sein Feldheimer Team wollen einen guten Start in die Frühjahrsrunde hinlegen. Foto: Simon Bauer

Seit der Fasching vorbei ist, sei die Trainingsbeteiligung auch wieder gut“, verrät Fuchs schmunzelnd. „Die Jungs sind wieder voll da, es ist richtig Zug drin. Die Krankheitswelle hat uns auch nicht so sehr erwischt“, so der Trainer. Von den vier Testspielen gewann sein Mannschaft drei, was ebenfalls positiv auffällt.

Die anstehende Fusion mit dem SV Genderkingen ab dem Sommer (wie berichtet) sei noch kein allzu großes Thema in der Mannschaft: „Wir hatten schon ein paar Trainings mit der Genderkinger Mannschaft, die Stimmung war gut. Aus meiner Sicht ist das ein super Schritt und wird gut angenommen“, sagt Fuchs.