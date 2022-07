Fußball

18.07.2022

Die Rückkehr des Buchdorfer Grümpelturniers

Stolze Sieger in der Hauptkategorie Aktive/Passive Fußballer waren die „JFG Allstars“.

Plus Nach der Corona-Pause wurde am Wochenende in Buchdorf wieder drei Tage gefeiert. Die gute Laune konnte auch die Finalniederlage einer Heimmannschaft nicht trüben. Zwei Gast-Teams sorgen für nette Anekdoten.

Von Thomas Unflath

Auch das Grümpelturnier in Buchdorf musste im Zuge der Corona-Pandemie zuletzt zweimal ausfallen. Am vergangenen Wochenende fand aber nun die 42. Auflage des Fußball-Freizeit-Turniers statt. Bei besten Bedingungen war auf dem Gelände des FSV Buchdorf an drei Tagen für Sport, Stimmung und gute Unterhaltung gesorgt. Und natürlich gab es strahlende Gewinner.

