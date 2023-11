Fußball

Die Serie des SC D.L.P. reißt nicht ab

Nur im Ries wurde am Wochenende in der Kreisklasse Nord 1 gespielt. Dabei war der SC D.L.P. (in Schwarz-Grün) mit einem 1:0 gegen Niederhofen-Hausen erfolgreich.

Plus Fußball Kreisklasse Nord 1: Nur vier Spiele können stattfinden. Paukenschlag in Mönchsdeggingen. Spitzenreiter Monheim wird kampflos überholt.

Ein schiefes Bild gibt die Tabelle in der Kreisklasse Nord 1 nach dem letzten Spieltag vor der Winterpause, denn von den sieben Begegnungen wurden vier wegen schlechterer Platzverhältnisse abgesagt. So schob sich der SV Mauren nach dem 4:0-Sieg in Minderoffingen wieder an die Tabellenspitze, hat allerdings zwei Spiele mehr absolviert als Verfolger Monheim. Eine faustdicke Überraschung gelang dem TSV Unterringingen mit dem 3:1-Erfolg beim Tabellendritten Mönchsdeggingen.

Sportclub D.L.P. – SG Niederhofen-Hausen 1:0 (1:0). In der hart umkämpften Partie scheiterte David Fuchs in der Anfangsphase am glänzend reagierenden Heimtormann Steffen Wurm (9.). In der Folge kam der Sportclub besser ins Spiel und ging durch Sven Schmidts Freistoßflanke in Führung (19.). Nach Tomek Ulrichs Hereingabe scheiterte Daniel Meyer aus Kurzdistanz an Gästewirt Werner Fuchs. Nach dem Wechsel vergaben für die Heimelf noch Daniel Meyer und Tomek Ulrich weitere Möglichkeiten, bevor die SG in der Schlussphase auf den Ausgleich drängte. Routinier Marco Meyer vergab allerdings in der 86. Minute eine „Hundertprozentige“, sodass es am Ende beim etwas glücklichen Heimsieg blieb. Zuschauer: 200. (aku)

