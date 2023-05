Die SpVgg Altisheim-Leitheim jubelt über den Klassenerhalt

Der 1:0-Sieg gegen Schlusslicht Steinheim reicht aus, um den Verbleib in der Kreisklasse zu sichern. Keine Punkte für Oberndorf und Eggelstetten.

Zwei Niederlagen und ein Arbeitssieg – so lautet die Bilanz der drei Donau-Rieser Mannschaften in der Kreisklasse Nord II. Während der VfB Oberndorf im Verfolgerduell bei Ehingen-Ortlfingen knapp unterlag, musste sich der SV Eggelstetten bei Aufstiegsaspirant Schretzheim 1:3 geschlagen geben. Freuen konnte sich nur die SpVgg Altisheim-Leitheim, die mit dem 1:0 gegen Schlusslicht Steinheim den Klassenerhalt gesichert hat.

SV Ehingen-Ortlfingen – VfB Oberndorf 2:1 (1:0). In einer rasanten und hart umkämpften Begegnung wurde den Zuschauern die erste Torgelegenheit nach einer knappen Viertelstunde geboten. Christian Neubaur verzog für den VfB nur knapp neben das Tor. Chancen waren daraufhin zunächst Mangelware. Wieder Neubaur war es, der mit einem Distanzschuss knapp über das Tor verzog. Reinhold Armbrust brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung. Wenige Minuten nach Wiederbeginn glich Neubaur für den VfB aus. Kurz darauf verschoss Simon Leser einen Foulelfmeter für die Gastgeber. Nach knapp 75 Minuten gab es erneut einen Strafstoß für die Hausherren, Michael Kottmair brachte den SVEO erneut in Führung, was auch gleichzeitig den 2:1-Endstand für die Ehinger bedeutete. (hoe)

BC Schretzheim – SV Eggelstetten 3:1 (1:1). Nach dem jüngsten Sieg musste der SVE diesmal eine Niederlage einstecken. Das frühe Eigentor von Dennis Brückner glich Martin Schromm kurz vor der Pause aus: Er verwandelte einen direkten Freistoß zum wichtigen 1:1 (44.). Nach dem Wechsel wurden die Schretzheimer deutlich stärker und dominierten das Geschehen. Jonas Behringer verwandelte in der 64. Minute einen Foulelfmeter zur verdienten Führung.

Die Kleeblätter machten weiter Druck, die Entscheidung fiel zehn Minuten vor Ende, als Spielertrainer Christoph Kehrle zum 3:1 einschob. Der Heimsieg ist eine gelungene Generalprobe vor dem anstehenden Topspiel am kommenden Sonntag in Höchstädt. (müda)

SpVgg Altisheim-Leitheim – SSV Steinheim 1:0 (0:0). Im Kellerduell gegen das Schlusslicht behielt die Heimelf mit 1:0 die Oberhand. Der erste Durchgang war ausgeglichen, mit deutlichen Feldvorteilen für die Heimelf, wobei die herausgespielten Chancen aber nichts Zählbares einbrachten.

In der Halbzeit reagierte SpVgg-Coach Johannes Hanfbauer und stellte das System um. Dabei bewies er auch bei den Einwechslungen ein glückliches Händchen. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß aus etwa 28 Metern hämmerte Joker Fatlind Talla die Kugel zum „Tor des Tages“ in die Maschen (75.). Altisheim feierte somit den zweiten Sieg in Folge und sicherte sich damit den Verbleib in der Kreisklasse. (mm)