Die Teams der A-Klasse West III: Ziele, Wechsel Auftaktprogramm

In der A-Klasse West III wird wieder gekickt.

Plus Aufsteiger Brachstadt trifft in der A-Klasse West 3 auf Absteiger Genderkingen, der einen neuen Trainer hat. Der Auftakt wird also gleich ein Gradmesser für das Team.

Als Meister der B-Klasse West 3 geht die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen nun in der A-Klasse West 3 an den Start. „Als Aufsteiger wären wir mit dem Klassenerhalt natürlich mehr als zufrieden“, gibt sich Trainer Daniel Thurian bescheiden. Sein Team ist gleich geblieben, wobei er gegen ein paar neue, junge Gesichter nichts einzuwenden hätte, da der Verein keine eigene Jugendmannschaft hat.

