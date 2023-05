Fußball

17:30 Uhr

Diese Entscheidungen fallen im Saisonfinale

Plus Die Spielzeit 2022/23 geht am Samstag zu Ende. Für etliche Teams aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries geht es noch um den Auf-, den Abstieg oder gar den Titel. Ein Überblick.

Von Stephanie Anton

Die Fußball-Saison 2022/23 steuert ihrem Höhepunkt entgegen, denn am kommenden Wochenende findet der letzte Spieltag statt. Einige Entscheidungen zu Auf- beziehungsweise Abstiegen und neuen Titelträgern sind bereits gefallen. Doch in mehreren Ligen geht es äußerst eng zu, sodass es am Pfingstwochenende zum Showdown in einigen Klassen kommt. Ein Überblick zu den wichtigsten anstehenden Entscheidungen.

In der Regionalliga Bayern ist der Abstieg des TSV Rain bereits besiegelt, in der kommenden Saison spielt das Team, das im Sommer neu zusammengestellt wird, dann in der Bayernliga. Auch in der Bezirksliga Nord wird es für die beiden Mannschaften aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries nicht mehr spannend am letzten Spieltag: Der SV Wörnitzstein-Berg und der TSV Rain II halten die Klasse.

