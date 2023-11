Fußball

Donaumünster ist zurück im Titelrennen

Spielertrainer Jürgen Sorg (Mitte) sorgte beim Sieg für seine Donaumünsterer Mannschaft selbst für die Entscheidung. Er traf kurz vor Schluss zum 2:0. Der SVDE ist somit wieder bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Ehingen herangerückt.

Plus Der SV Donaumünster-Erlingshofen feiert einen 2:0-Erfolg in Kicklingen. Altisheim überrascht mit einem 1:1-Remis beim Tabellenführer.

Ein ziemlich erfolgreicher letzter Vorrundenspieltag für die Fußball-Teams aus der Region in der Kreisklasse Nord 2: Der SV Donaumünster-Erlingshofen gewann das Verfolgerduell bei Kicklingen-Fristingen mit 2:0 und mischt wieder im Meisterrennen mit. Siege verbuchten auch der VfB Oberndorf und der SV Eggelstetten. Eine Überraschung gelang zudem Kellerkind SpVgg Altisheim-Leitheim, das sich nach zuletzt guten Leistungen diesmal mit einem 1:1 bei Tabellenführer SV Ehingen-Ortlfingen belohnt hat. Obwohl die Altisheimer dem Spitzenreiter somit einen Punkt abknöpften, durfte sich Ehingen-Ortlfingen aufgrund des Patzers von Kicklingen-Fristingen über den Herbstmeistertitel freuen.

VfB Oberndorf – SV Donaualtheim 1:0 (1:0). Der Tabellenletzte trat in Oberndorf mutig auf und beschränkte sich nicht nur auf das Verteidigen. Jedoch fehlte den Gästen über 90 Minuten hinweg die Durchschlagskraft nach vorne. Der VfB tat sich gegen das leidenschaftlich kämpfende Schlusslicht schwer, zu klaren Torchance zu kommen. So mussten die Heimfans bis zur 45. Minute warten, ehe Christian Neubaur zum durchaus verdienten Führungstreffer für die Hausherren einnetzte. Im zweiten Durchgang erarbeitete sich der VfB klarere Torchancen, Fabian Kretschmer traf nach schöner Kombination nur die Latte und jeweils zweimal klärte ein Gästeverteidiger gegen Kretzschmar und Joachim Schrödl auf der Linie. So blieb das Spiel bis zum Abpfiff weiterhin spannend, ohne dass die Gäste zwingend vor dem Gehäuse des VfB auftauchten. Zuschauer: 100. (hoe)

