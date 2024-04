Donaumünster verliert das Spitzenspiel gegen Ehingen-Ortlfingen

Plus Fußball-Kreisklasse Nord 2: 2:3 heißt es am Ende gegen Ehingen-Ortlfingen nach 2:0-Führung. VfB Oberndorf und SV Eggelstetten fahren Siege ein.

Das ist bitter: Im Topspiel der Kreisklasse Nord 2 gegen Tabellenführer SV Ehingen-Ortlfingen hat der direkte Verfolger SV Donaumünster-Erlingshofen nach einer 2:0-Führung noch eine 2:3-Niederlage einstecken müssen. Dadurch ist der Rückstand zu Platz eins auf fünf Punkte angewachsen.

Einen Heimerfolg feierte der VfB Oberndorf, und der SV Eggelstetten konnte beim 5:0 in Donaualtheim endlich den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren. Einen Punkt Richtung Klassenerhalt verbuchte die SpVgg Altisheim-Leitheim.