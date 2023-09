Donaumünster verliert das Spitzenspiel und die Führung

SVDE kassiert 1:6-Klatsche beim SV Ehingen-Ortlfingen und fällt in der Kreisklasse Nord II einige Plätze nach unten. Oberndorf, Eggelstetten und Altisheim punkten.

Der SV Donaumünster-Erlingshofen hat durch eine deutliche 1:6-Niederlage im Spitzenspiel beim SV Ehingen-Ortlfingen die Tabellenführung in der Kreisklasse Nord 2 verloren und ist auf Platz vier abgerutscht. Der VfB Oberndorf kletterte durch einen 2:0-Auswärtserfolg in Wortelstetten in der Tabelle weiter nach oben und ist nun Sechster. Eggelstetten holte durch einen Last-Minute-Sieg gegen Donaualtheim den dritten Dreier der Saison und auch die SpVgg Altisheim-Leitheim feierte einen wichtigen Erfolg im Kellerduell gegen den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam.

SV Eggelstetten - SV Donaualtheim 3:2 (1:1). Der SV Eggelstetten gewann gegen den SV Donaualtheim – welcher sich nicht wie ein Schlusslicht präsentierte – etwas glücklich aber nicht unverdient. Die Gäste standen defensiv stabil, so dauerte es bis zur 37. Minute als Daniel Hurle allein vor dem Gästetor auftauchte und aus drei Metern überlegt einschob. Doch nur fünf Minuten später der überraschende Ausgleich durch Marcello Pinto-Münz, der den Ball aus fünf Metern über die Linie drückte. Gleich nach der Pause die kalte Dusche für die Hausherren, als Johannes Rohmeder überlegt aus zehn Metern zur Gästeführung traf.

Danach drückte der SVE auf den Ausgleich, blieb aber im letzten Drittel im Abspiel zu ungenau oder scheiterte am Aluminium. So dauerte es bis zur 84. Minute bis Florian Schefstos aus dem Getümmel heraus den Ausgleich markierte. Als alles schon mit einer Punkteteilung rechnete gelang Benedikt Steinle nach einem Eckball der viel umjubelte Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zuschauer: 150. (sve)

SpVgg Altisheim-Leitheim verschafft sich Luft

SpVgg Altisheim-Leitheim - FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 2:1 (2:1). Einen eminent wichtigen Heimsieg feierte die Spvgg. Die Gastgeber starten sehr motiviert und gingen bereits in Spielminute 15 durch Belal Fayzi in Führung nach herrlicher Vorarbeit durch Maximilian Roßmann. Nur fünf Minuten später legte Michael Kleebauer für Max Grünenwald auf und es stand 2:0. Mit einem direkt verwandelten Freistoß gelang Benjamin Mang der Anschlusstreffer zum 1:2. Nach der Pause wurde es ein spannendes Duell auf Augenhöhe wobei der Eingewechselte Sattich Leon die Vorentscheidung vergab, als er die Möglichkeit zum 3:1 nicht verwerten konnte. Mit letztem Einsatz und absolutem Siegeswillen überstanden die Gastgeber die Drangphase der Gäste. Sie können jetzt die nächsten Aufgaben etwas entspannter angehen. ZS: 150. (doze)

Belal Fayzi (rechts) gelang der Führungstreffer für Altisheim zum wichtigen 2:1-Sieg gegen Pfaffenhofen. Foto: Szilvia Izsó

SV Wortelstetten - VfB Oberndorf 0:2 (0:1). Bei herrlichen Bedingungen waren die Gäste aus Oberndorf sofort voll im Spiel. Sönke Kragl konnte nach nur wenigen Minuten allein auf weiter Flur nur noch durch ein Foul gestoppt werden, folgerichtig gab es die Rote Karte für Stefan Hack. Im weiteren Verlauf hatte der VfB alles im Griff und konnte durch Christian Neubaur nach Zuspiel von Joachim Schrödl in Führung gehen. In der Folge verpassten es der VfB jedoch die Führung auszubauen. Direkt nach dem Seitenwechsel war es Fabian Kretschmer der nach Umschaltsituation von der Strafraumkante den Ball in die Maschen wuchtete. Im weiteren Spielverlauf ließ die starke Gästeabwehr keine Chancen der Heimelf zu. Der VfB vergab einige hochkarätige Chancen um das Ergebnis gegen dezimiert Wortelstettener hätten höher gestalten zu können. Zuschauer: 110 (vfb)

Schwarzer Spieltag für SV Donaumünster-Erlingshofen

SV Ehingen-Ortlfingen – SV Donamünster-Erlingshofen 6:1 (3:1). Robin Schmidbaur erzielte mit einem satten Volleyschuss die Führung für Ehingen. Doch nur Minuten später fiel der überraschende Ausgleichstreffer, als die Ehinger Hintermannschaft nach einem Eckball Yannik Endres völlig freistehend zum Schuss kommen ließ und dieser das Leder unter die Latte wuchtete. In der 30. Minute stand Simon Leser goldrichtig, nachdem Gästekeeper Kevin Abold einen Schuss von Michael Kottmair nicht festhalten konnte und staubte zur erneuten Führung für den SV E/O ab. Und nur drei Minuten später stellte wieder Simon Leser mit einem sehenswerten direkten Freistoß in den Winkel auf 3:1.

Nach der Pause versuchte Donaumünster noch einmal Druck zu entwickeln, doch spätestens nach dem 4:1 (55.) war beim Tabellenführer die Luft raus. Nach einem Eckball war Christian Birthelmer per Kopf zur Stelle und traf zur Vorentscheidung. In der 65. Minute erhöhte Spieler-Trainer Reinhold Armbrust sogar noch auf 5:1 und zu allem Überfluss unterlief Tim Schuster in der 73. Minute noch ein Eigentor zum 6:1. ZS: 120 (AZ)