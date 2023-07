Eigengewächse sollen Rains Bezirksligateam verstärken

Neun bisherige A-Jugendspieler kommen in der neuen Saison in der zweiten Mannschaft des TSV Rain zum Zug. Sie sollen helfen, den Klassenerhalt zu sichern.

Der TSV Rain stärkt seine zweite Mannschaft in der Bezirksliga Schwaben Nord durch den Einsatz von neun talentierten Spielern aus der eigenen A-Jugend. Eines dieser Talente ist Talha Kulak, der ebenfalls in der Jugendabteilung des TSV Rain ausgebildet wurde. Jedoch konnte er bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich beim TSV Pöttmes sammeln.

„Die Integration der A-Jugendspieler in unsere zweite Mannschaft ist ein großer Schritt für sie“, sagt Abteilungsleiter und aktiver Spieler der Rainer Zweiten Michael Haid. „Sie haben jetzt die Möglichkeit, auf einem höheren Level zu spielen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Unsere etablierten Spieler der zweiten Mannschaft helfen den jungen Talenten dabei, sich einzufinden und unterstützen sie in ihrer Entwicklung.“ Haid erklärt: „Durch die enge Verbindung zwischen unserer Jugendabteilung und den Seniorenteams fördern wir eine nachhaltige Spielerentwicklung. Wir hoffen, dass der eine oder andere Spieler den Sprung in unsere Bayernligamannschaft schafft.“ Verlassen hat dagegen ein Spieler den Verein: Jason Kifmann schließt sich dem Ligakonkurrenten VfR Neuburg an.

Neuer Coach Holzapfel gibt Klassenerhalt als Saisonziel für TSV Rain II aus

„Unser klares Ziel für die kommende Saison mit der Rainer U23 ist der Klassenerhalt“, betont Thomas Holzapfel, der neue Trainer des Teams. „Wir sind zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen, vorausgesetzt, wir bleiben von Verletzungen verschont.“ Auf die Frage nach seinen Favoriten für die Meisterschaft wählt Holzapfel seine Worte bedacht: „Aus meiner Sicht sind der TSV Hollenbach und der SV Wörnitzstein-Berg als Favoriten für die kommende Saison anzusehen. Allerdings sollten wir auch die Möglichkeit im Auge behalten, dass Teams wie der TSV Gersthofen oder der FC Stätzling eine starke Rolle im Kampf um die Spitze spielen können. Es gibt sicherlich auch andere Mannschaften, die derzeit nicht auf meinem Radar sind, aber dennoch im Rennen um die Meisterschaft mitmischen könnten.“

Folgende Testspiele sind für die Zweite des TSV Rain angesetzt (Änderungen sind jederzeit möglich):

Samstag, 1. Juli, 15 Uhr: TSV Aindling – TSV Rain II

– II Sonntag, 2. Juli, 16 Uhr: SV Wettelsheim – TSV Rain II

– II Sonntag, 9. Juli, 16.30 Uhr: TSV Rain II – SC Oberbernbach

II – SC Oberbernbach Samstag, 15. Juli, 17 Uhr: VfB Oberndorf – TSV Rain II

– II Sonntag, 16. Juli, 17 Uhr: SV Cosmos Aystetten – TSV Rain II

