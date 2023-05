Ein Derby-Sieg fürs Selbstbewusstsein des SV Wörnitzstein-Berg

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg entscheidet die zerfahrene Partie beim TSV Rain II mit 1:0 knapp für sich. Wie das Resümee des Rainer Trainers ausfällt.

Weder für den SV Wörnitzstein-Berg, noch für den TSV Rain II ging es im Bezirksliga-Derby noch um etwas. Der 1:0-Sieg der Gäste aus dem Donauwörther Stadtteil war somit quasi ohne größere Bedeutung. Beide Teams halten die Klasse und haben auch keine Chancen mehr auf den Aufstieg. Dies war dem Spiel in Rain auch anzumerken, wie Tjark Dannemann, Trainer des TSV, befand: “Es war kein gutes Spiel, hatte wenig Tempo.“ Zumindest dem Selbstbewusstsein der Wörnitzsteiner Spieler durfte der Erfolg gutgetan haben, war der SVW in den jüngsten vier Spielen doch sieglos geblieben.

In einer munteren Partie gab es zunächst nicht viele Chancen auf beiden Seiten. Nach 20 Minuten wurde Gäste-Torhüter Martin Müller jedoch gefoult und Alexander Musaeus verwandelte den fälligen Strafstoß zur 1:0-Führung. Die Rainer gaben längst nicht auf, konnten sich zunächst aber keine klaren Möglichkeiten erspielen. Zwar fand der Ball den Weg ins Gästetor, jedoch wurde der Treffer wegen Abseitsstellung aberkannt.