Ein Leistungsträger bleibt beim TSV Rain an Bord

Jonas Greppmeir ist in dieser Saison bislang der treffsicherste Akteur des TSV Rain. Er bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten.

Plus Jonas Greppmeir verlängert bei den Tillystädtern. Gegen Buchbach könnte er das vierte Mal in Folge treffen.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain präsentiert sich in diesem Jahr weiter in einer sehr stabilen Verfassung. Auch beim Remis im Heimspiel gegen Eichstätt hätte man am vergangenen Samstag mit etwas mehr Glück einen Dreier feiern können. Das soll nun gegen Buchbach besser werden. Mut dafür macht zusätzlich eine Personalie im Team.

