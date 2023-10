Fußball

20:15 Uhr

Ein mutmachender Dreier für die SpVgg Riedlingen

Plus In der Kreisliga Nord siegt die SpVgg Riedlingen gegen die SG Ebermergen/ Mündling-Sulzdorf, behält aber die rote Laterne. Der TSV 1861 Nördlingen II gewinnt 1:0 im Spitzenspiel. Die SG Buchdorf punktet bei torreichem Remis.

Wieder einmal einen Sieg konnte Fußball-Kreisligist SpVgg Riedlingen einfahren. Gegen die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf stand es am Ende 2:1. Der Erfolg dürfte dem Team etwas Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben. An der Tabellenspitze zeigte der TSV Nördlingen dem FC Maihingen im Topduell die Grenzen auf. Davon profitierte Alerheim, das nun auf dem zweiten Rang steht.

SpVgg Riedlingen – SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf 2:1 (0:0). Im für die Heimelf enorm wichtigen Spiel agierten in der ersten Halbzeit zunächst die Gäste, die Riedlinger konzentrierten sich mit Erfolg auf eine stabile Defensive. Nennenswerte Szenen waren aufseiten der Gäste ein gefährlicher direkter Freistoß durch Michael Fritz und aufseiten der Heimelf ein guter Kopfball von Nils Nocke, die Torhüter Konstantin Hengstebeck und Dennis Macho konnten sich hier jeweils auszeichnen. Nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf, nach vielen Chancen belohnte sich die SpVgg: Nach einer Ecke und Verwirrung im Strafraum schaltete Erik Laznik am schnellsten und netzte eiskalt zum 1:0 ein (70.). Im Anschluss mussten die Gäste aufmachen, was weitere Chancen für Riedlingen ermöglichte. In der 83. Minute tauchte Nils Nocke alleine vor Torwart Macho auf, umkurvte diesen und schloss zum 2:0 ins leere Tor ab. Ebermergen warf nun alles nach vorne, durch einen Sonntagsschuss ins lange Eck von André Macho kamen diese noch zum Anschluss. Zuschauer: 150. (SpVgg)

