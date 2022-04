Fußball

12:00 Uhr

Ein Remis muss dem TSV Rain reichen

Der TSV Rain gerät gegen den VfB Eichstätt in Rückstand und zeigt dann sein Können. Schon am Mittwoch steht das nächste Spiel an.

Von Gerd Jung

Der TSV Rain muss sich mit einem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen den VfB Eichstätt begnügen. Gerade im zweiten Abschnitt waren die Hausherren das dominante Team und hatten einige gute Torchancen, aber am Ende reichte es nur noch für den Ausgleichstreffer. Rains Trainer Christian Krzyzanwoski schickte die gleiche Startelf aufs Feld, die zuletzt beim 1:2 gegen den FV Illertissen spielte. Der TSV Rain erzielte gegen Eichstätt ein Unentschieden. Im Bild in Rot: Rains Fabian Triebel. Foto: Szilvia Izso Der Auftakt des Spiels gehörte den Gästen, die sich mächtig ins Zeug legten und schnell in Führung (12.) gingen. Fabio Pirner bekam einen langen Ball zugespielt, stürmte von links aufs Tor und überwand den herauslaufenden Torwart Johann Hipper mit einem Lupfer. Das Spielgeschehen verlagerte sich zusehend ins Mittelfeld, wobei die Blumenstädter wenig Zugriff aufs Spiel hatten. Es dauerte bis zur 27. Minute, ehe wieder die Gäste durch Phillip Federl zum nächsten Torabschluss kamen, aber aus aussichtsreicher Position traf er den Ball nicht richtig. Das intensiv geführte Spiel plätscherte ohne nennenswerte Torraumszene vor sich hin. Kurz vor der Halbzeit traf Dominik Bobinger aus kurzer Distanz, doch der gut leitende Schiedsrichter André Denzlein erkannte auf Abseits. Folgerichtig wurden dann mit 0:1 die Seiten gewechselt. TSV Rain spielt nach der Pause mit mehr Elan Die Hausherren kamen mit deutlich mehr Elan aus der Kabine. Einen ersten Warnschuss gab Arif Ekin (47.) mit seinem Freistoß aus 20 Meter ab. Kurz danach probierten es Marko Cosic und Johannes Müller mit Fernschüssen, beide Male fehlte noch das Zielwasser. Nach knapp einer Stunde zog Jonas Greppmeir aus zwölf Metern zentraler Position ab, der Gästekeeper konnte mit einer Faustabwehr Schlimmeres verhindern. Mit ihren zahlreichen Chancen kamen die Rainer dem Ausgleich immer näher, von den Gästen war im Spiel nach vorne nichts mehr zu sehen. Dann war es soweit: Arif Ekin setzte sich energisch auf der linken Seite durch, passte auf Jonas Greppmeir, der aus vier Metern zum längst verdienten Ausgleich traf. Und weiter stürmte nur der Heimverein. Neun Minuten vor Spielende landete ein Kopfball von Jonas Greppmeir auf der Querlatte, den abspringenden Ball setzte er ebenfalls mit dem Kopf haarscharf neben den Pfosten. Johannes Müller zwang den Eichstätter Schlussmann in der 84. Minute noch mit einem Hammer aus 17 Meter zu einer Glanzparade. Als der Schiedsrichter das Spiel abpfiff, waren die Oberbayern froh, dass es beim 1:1-Unentschieden geblieben war. Trainer Krzyzanowski: "Wir sind zufrieden" Rains Chef-Anweiser Christian Krzyzanowski nach dem Spiel: „Wir sind zufrieden, sicherlich hätten wir uns über drei Punkte noch mehr gefreut. Die Mannschaft ist hervorragend zurückgekommen und wir standen kurz vor dem Sieg. Wir nehmen den Punkt mit und können auf der Leistung aufbauen.“ Lesen Sie dazu auch Fußball Plus Jubelt der TSV Rain wieder im Derby?

