Ein Spiel für ein 0:0 endet mit Niederlage des TSV Rain II

Beim FC Günzburg gelingt der U 23 kein Torerfolg. Fest steht damit die dritte Niederlage in Folge. Beim Heimspiel des SV Wörnitzstein-Berg hadert das Team mit dem Unparteiischen.

Ohne Punkte haben die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries den zwölften Spieltag beendet.