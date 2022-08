Eintracht T.R.B präsentiert sich in Torlaune

Plus Der Fusionsverein feiert einen 6:1-Heimsieg gegen Mündling-Sulzdorf. Der TKSV Donauwörth verliert deutlich, keine Tore gibt es dagegen in Huisheim.

Ein Sechs-Punkte-Wochenende erlebte die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau. Eintracht T.R.B. jubelte am Sonntag über ein halbes Dutzend Treffer, in Huisheim dagegen sahen die Zuschauer eine Nullnummer.