Eintracht T.R.B. will in der A-Klasse Nord oben angreifen

Die Eintracht T.R.B. (hier in Blau-Weiß) will in der neuen Saison der A-Klasse Nord eine starke Rolle spielen.

Plus Trainer Gerhard Gangl hat vor, mit seinem neuen Team um den Aufstieg mitzuspielen. Huisheim, TKSV und Großsorheim haben zum Auftakt mit Ausfällen zu kämpfen.

Von Daniel Weigl

Am Wochenende startet auch die A-Klasse Nord in die neue Saison. Wir haben bei den Vereinen aus unserem Verbreitungsgebiet nach den Zielen in der neuen Runde gefragt und wie die Vorbereitung lief.

Für seine Schützlinge vom SV Otting hat Spartenleiter Manuel Dollinger eine ganz klare Vorgabe: „Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft eine konstante Runde spielen und auch nächstes Jahr in der A-Klasse vertreten sein.“ Laut Dollinger brachte der neue Trainer Edi Fischer frischen Wind und eine neue Spielidee mit in die Vorbereitung ein. Dennoch war man mit den Ergebnissen in den Testspielen nicht zufrieden. „Für die erste Partie in Wallerstein sind wir aber guter Dinge, denn wir wollen unbedingt positiv starten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

