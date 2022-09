Emotionen, Tore und Platzverweise im Spiel der SG Münster/Holzheim

Plus Nach einem hitzigen Spitzenspiel geht die SG Münster/Holzheim gegen Ehekirchen II als Sieger vom Platz. Auch der SV Feldheim punktet dreifach.

Stark präsentierten sich die Fußballer des SV Feldheim und der SG Münster/Holzheim am Wochenende in der Kreisklasse Neuburg. Beide Teams gewannen klar. Dabei hatte es bei Münster nach der ersten Hälfte noch nicht unbedingt nach einem Triumph ausgesehen. Doch nach der Pause gab die Spielgemeinschaft Gas – und hatte das nötige Quäntchen Glück.