Enttäuschendes Ergebnis für den TSV Rain

Im Spiel bei der SpVgg Ansbach dominant, verpasst es die Mannschaft allerdings, Tore zu schießen. Am Ende steht eine 1:3-Niederlage. Das nächste Spiel findet bereits am Dienstag statt.

Der TSV Rain kassierte eine bittere und unnötige Niederlage gegen den Regionalliga-Aufsteiger SpVgg Ansbach. Obwohl die Blumenstädter in der zweiten Hälfte das bessere Team waren, gelang ihnen nur ein Tor. Der Unterschied in dieser Partie war die Effizienz der Mittelfranken im Ausnutzen der Torchancen, mit mehr Spielglück wäre für den TSV Rain etwas Zählbares drin gewesen.

Zweimal die gleiche Chance, zweimal trifft Michael Sperr das Rainer Tor

Nach dem Heimsieg gegen den SV Heimstetten hatte Rains Cheftrainer Martin Weng seine Startelf auf zwei Positionen verändert: Altin Maxhuni und Nasrullah Mirza spielten für Kevin Gutia und Patrick Högg, die beide auf der Bank Platz nahmen.

Elf Minuten nach Anpfiff des mit 780 Zuschauern gut gefüllten Xaver-Bertsch-Sportparks hatten die Gäste durch Mirza auch den ersten Torabschluss, der Ball flog aber deutlich am Tor vorbei. Fünf Minuten später prüfte Lukas Gerlspeck mit einem Freistoß aus 19 Metern den Ansbacher Schlussmann. Die Lechstädter hatten mehr vom Spiel, hielten die Gastgeber von ihrem Tor fern. Nach knapp einer halben Stunde tauchten die Mittelfranken erstmals gefährlich vor dem Rainer Tor auf, doch Daniel Schelhorn jagte das Spielgerät aus halbrechter Position übers Tor. In der 32. Minute landete ein Schuss von Rains Stefan Müller drei Meter neben dem Kasten. Kurz darauf verfehlte Mirza das Ansbacher Tor nur knapp. Ohne dass es sich angekündigt hätte, fiel die Führung für die Heimelf: Der bis dahin unauffällige Michael Sperr zog von links kommend in die Mitte und zirkelte den Ball von der Strafraumgrenze ins Netz (38.). Fünf Zeigerumdrehungen später ein Abbild des ersten Tores, wieder vollendete Michael Sperr in gleicher Weise, Fabian Eutinger im Rainer Tor kam zwar noch an den Ball, konnte aber den Einschlag des platziert geschossenen Balls nicht verhindern. Mit einer überraschenden 2:0-Führung für die Heimelf wurden die Seiten gewechselt.

Chancen hatte der TSV Rain, allerdings gelang nur ein Tor gegen Ansbach. Foto: Gerd Jung

TSV Rain presst den Gegner in die eigene Hälfte

Entschlossen und konzentriert kamen die Gäste nach dem Pausenrückstand aus der Kabine. Mit den Einwechslungen von Kevin Nsimba und Tim Härtel wurde die Spielweise des TSV Rain noch offensiver. Bereits nach neun Minuten wurde das Anrennen belohnt: Johannes Müller knallte den Ball aus 20 Meter zentral direkt in den Winkel zum 1:2. Die Schwaben drückten weiter, Ansbach war nur noch damit beschäftigt, das eigene Tor abzusichern. In der 61. Minute prüfte Angelo Mayer mit einem wenig platzierten Fernschuss Sebastian Heid im Tor der Gastgeber. Die Mittelfranken zogen sich noch weiter zurück. Mit zunehmender Spieldauer öffneten die Rainer die Abwehr, pressten noch früher und warfen alles nach vorne. Beinahe hätte es in der 80. Minute im Ansbacher Tor gescheppert, aber im letzten Augenblick wurde Stefan Müllers Drehschuss abgeblockt. Sechs Minuten vor Spielende fiel die Entscheidung: Nach einem Konter passte Patrick Kroiß zum eingewechselten Niklas Seefried, der nur noch zum 3:1 einzuschieben brauchte. Der gut leitende Schiedsrichter Felix Grund pfiff die Partie pünktlich ab.

Rains Kevin Nsima im Zweikampf. Foto: Gerd Jung

Weiter geht es für Rain im Totopokal gegen Eichstätt

Weiter geht es für Rain bereits am Dienstag im Totopokal auswärts beim Ligakonkurrenten VfB Eichstätt. In der Regionalliga erwartet der TSV am kommenden Samstag den SV Wacker Burghausen (Anpfiff 14 Uhr).

Sichtlich frustriert zeigte sich Rains Coach Martin Weng im Interview nach dem Spiel: „In meinen Augen war es in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, in der wir zwei Tore aus dem Nichts bekamen. Die Leistung meiner Mannschaft im zweiten Durchgang war gut: Wir waren dominant, wir waren aggressiv und haben wenig zugelassen. Insgesamt war das Ergebnis aber enttäuschend, doch in der zweiten Halbzeit haben wir viel gezeigt, worauf wir aufbauen können“.

SpVgg Ansbach: Heid, Abadjiew, Weeger, Dietrich, Kestel (58. Karakas), Manz (86. Brekner), Sauerstein (67. Belzner), Schelhorn, Sperr (79. Seefried), Kroiß, Herzner (62. Landshuter)

TSV Rain: Eutinger, Gerlspeck, Mayer, Schuster (82. Gutia), Triebel (46. Härtel), Maxhuni (75. Schröder), Benz, Mirza (46. Nsimba), Dewein (24. Schraufstetter), Müller, Müller

Tore: 1:0 Michael Sperr (38.), 2:0 Michael Sperr (43.), 2:1 Johannes Müller (54.), 3:1 Seefried (84.) Schiedsrichter: Grund (Haidlfing) Zuschauer: 780