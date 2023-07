Enttäuschendes Remis für den TSV Rain gegen Wörnitzstein

Der TSV Rain kommt im Testspiel gegen den zwei Klassen tiefer kickenden Bezirksligisten nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Einen Tag später gegen Schwabmünchen läuft es deutlich besser.

Der TSV Rain ist mit einem enttäuschenden 2:2-Remis (2:1) gegen den Bezirksligisten SV Wörnitzstein-Berg nach Hause zurückgekehrt. Vielleicht ein Denkzettel für die neu zusammengestellte Bayernliga-Mannschaft, denn einen Tag später machte sie es gegen den TSV Schwabmünchen (Landesliga) deutlich besser und gewann.

Die kalte Dusche für die Rainer gab es gegen Wörnitzstein schon früh. Bereits nach 13 Minuten konnte der Ex-Rainer Blerand Kurtishaj mit einem Schuss ins lange Toreck die Führung erzielen. Im weiteren Spielverlauf war ein Zwei-Klassen-Unterschied nicht auszumachen. Es dauerte bis zur 40. Minute, ehe Julian Bosch allein vor dem Torhüter auftauchte und mit einem Heber den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Nur zwei Minuten später nutzte Adriano Friebel einen Abwehrfehler konsequent aus und traf zum 2:1-Halbzeitstand für die Heimelf.

Im zweiten Abschnitt versuchte der Bayernligist, das Ergebnis zu verbessern, konnte sich jedoch lange Zeit nicht entscheidend durchsetzen. Nach einer Stunde erfolgten beim TSV Rain einige personelle Wechsel, sofort wurde das Spieltempo erhöht. Tim Härtel gelang es in der 75. Minute, den Ausgleichstreffer zum 2:2 zu erzielen, jedoch blieb es an diesem Abend dabei.

Rains Coach Tjark Dannemann zeigte sich enttäuscht nach dem Spiel gegen den Bezirksligisten: „Gegen Wörnitzstein haben wir viele Elemente vermissen lassen, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Uns fehlte die nötige Intensität und Mentalität auf dem Spielfeld. Trotz einiger vielversprechender Ansätze haben wir es nicht konsequent zu Ende gespielt, und defensiv haben wir es viel zu einfach zugelassen, dass Tore gegen uns fielen.“

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Krez, Bobinger, Friebel, Peuser (46. Hoser), Marks, Habersatter, Schmidbaur (69. Schlüssel), Veh (46. Färber), Göttler (46. Pascal Dietrich), Kurtishaj (46. Zausinger)

TSV Rain: Uder, Schuster, Bosch (59. Schröder), Yalu, Alisanovic (59. Müller), Bottenschein, Haid, Krist (59. Härtel), Miehlich, Hasenbichler, Dimitrijevic (59. Senger)

Tore: 1:0 Blerand Kurtishaj (13.), 1:1 Julian Bosch (40.), 2:1 Adriano Friebel (42.), 2:2 Tim Härtel (75.) Gelb-Rot: Edgard Krez (87./SV Wörnitzstein-Berg) Zuschauer: 90

Deutlich verbesserte Leistung gegen den TSV Schwabmünchen

Im nächsten Vorbereitungsspiel zeigte der TSV Rain eine deutlich verbesserte Leistung gegenüber dem Spiel am Vortag und gewann verdient mit 1:0 gegen den Landesligisten TSV Schwabmünchen.

Bereits nach zwölf Minuten erzielte Tim Härtel mit einem Schuss aus 15 Metern das entscheidende Tor des Tages. Die Blumenstädter waren im gesamten Spielverlauf das bessere Team, konnten aber ihre Chancen nicht verwerten. Die heißen Temperaturen im Stadion des SC Rohrenfels verlangten den Spielern viel ab, und man merkte gegen Ende des Spiels, dass den Spielern beider Mannschaften die Kräfte ausgingen. Insgesamt ein ansehnliches Testspiel, das ein bisschen mehr Strafraumszenen verdient gehabt hätte.

„Wir hatten gegen Schwabmünchen die Absicht, anders aufzutreten als am Tag zuvor, und es ist uns gelungen“, freute sich der Cheftrainer des TSV Rain, Tjark Dannemann. „Wir haben phasenweise ein schönes Spiel gezeigt, aber leider haben wir versäumt, zwei bis drei weitere Treffer zu erzielen. Defensiv haben wir kaum etwas zugelassen. Insgesamt war es ein solider Test, der uns gute Erkenntnisse liefert. Wir konnten auch erkennen, in welchen Bereichen wir uns noch deutlich verbessern müssen. In den verbleibenden knapp zwei Wochen bis zum Saisonstart werden wir genau dort ansetzen.“

TSV Rain: Rauh, Schuster, Bosch (61. Krist), Alisanovic, Schröder, Avdic (26. Dimitrijevic), Luburic, Müller (81. Yalu), Senger, Härtel, Perfetto (76. Bauer)

TSV Schwabmünchen: Zeche (46. Böhm), Kusterer, Uhde, Rudolph, Heckmeier (46. Uhde), Schäffler, Cosar (66. Aksu), Kusterer (66. Berger), Köhler, Willis (66. Dennis Lechner)

Tore: 1:0 Tim Härtel (12.) Zusch.: 55