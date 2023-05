Erfolgreiches Wochenende für Gundelsheim

Die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau holt zwei 2:1-Auswärtssiege und bleibt Tabellenzweiter der Fußball-A-Klasse Nord.

Die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau holte zwei wichtige Auswärtssiege im Kampf um den Aufstieg in die Kreisklasse und folgt Tabellenführer Megesheim im Gleichschritt. Die Rieser bezwangen im Spitzenspiel Eintracht T.R.B. mit 4:2. Großsorheim feierte einen wichtigen Erfolg im Kellerduell gegen SV Wörnitzstein-Berg II.

SC Wallerstein – SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 1:2 (0:2). Die Gäste bestimmten die erste Halbzeit. Eine Freistoßflanke von Matthias Schuster verwertete Jonas Meusel zur Führung. Meyr und Maximilian Schuster vergaben für die Gäste, ehe ein Schuss von Meusel von einem Verteidiger zum 0-2 ins eigene Netz abgefälscht wurde. Die zweite Halbzeit war arm an Torszenen. Schuster scheiterte mit einem Freistoß an Torwart Mayer. Danach kam die Heimelf besser ins Spiel. Die einzige SCW-Chance nutzte Florian König zum Anschlusstreffer und so blieb es beim verdienten Sieg der Gäste. (rn)

FSG Mündling-Sulzdorf - SV Wechingen 1:1 (0:0). Zum Jubiläumswochenende des SV Mündling gab es ein 1:1-Unentschieden. In der ersten Halbzeit vergaben beide Seiten hochkarätige Chancen. In der ersten Viertelstunde verpasste Johannes Fritz durch eine Doppelchance die Führung für die Heimelf. Auf der Gegenseite schaffte es der Gästestürmer Dürrwanger ebenfalls nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Johannes Fritz die FSG verdient in Führung brachte. Nur fünf Minuten später glich der SVW durch einen abgefälschten Distanzschuss zum Endstand aus. (fsg)

Eintracht T.R.B. - SV Megesheim 2:4 (2:1). Im Spitzenspiel hatten die Gäste das bessere Ende für sich. Bereits nach fünf Minuten brachte Alexander Böswald die Heimelf in Führung. Nach etwa einer Viertelstunde kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten den verdienten Ausgleich nach einer Ecke. Danach die wohl spielentscheidende Szene des Spiels: Dejan Golub musste nach einer halben Stunde das Spielfeld mit einer Gelb-Roten Karte verlassen. Doch vor der Halbzeit konnte die Eintracht wieder in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor und die Gäste konnten am Ende mit 2:4 gewinnen. (trb)

SG Großsorheim/Hoppingen siegt im Kellerduell

SG Großsorheim/Hoppingen – SV Wörnitzstein-Berg II 4:3 (3:2). In einem kampfbetonten Spiel konnte sich die Heimelf mit einem knappen Sieg belohnen. Die Gäste kamen gut ins Spiel und Mohammed Amini nutzte einen Pfostenabpraller zur Führung. Sandro Haller glich kurz darauf mit einem satten Direktschuss aus 25 Metern für die SG aus. Auf der anderen Seite wehrte Heimkeeper Thomas Zwälfer zunächst einen Strafstoß ab, doch Simon Wörle staubte zum 1:2 ab. Im Gegenzug führte ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich. Mit dem Halbzeitpfiff brachte Jonas Ganzenmüller aus dem Gewühl heraus die Heimelf in Führung. Gleich nach der Pause erhöhte der laufstarke Maurice Moll mit einem satten Schuss aus 25 Metern auf 4:2. Die Gäste hielten gut dagegen und Simon Wörle machte den Anschlusstreffer. Auch ein Ausgleich wäre noch möglich gewesen. (rn)

TKSV Donauwörth - SV Otting 1:1 (0:1). TKSV Donauwörth und der SV Otting trennten sich 1:1. Kurz vor der Pause gingen die Gäste durch Daniel Roßkopf in Führung. In der 62. Spielminute erzielte die Heimelf den Ausgleich. Torschütze war Burak Kargin. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung. (az)

SpVgg Ederheim – SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau 1:2 (1:0). Nachdem das Spitzenspiel vor zwei Wochen wegen eines Platzregens in der Halbzeit abgebrochen wurde, konnte sich beim Nachholspiel am Freitag die SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau gegen die SpVgg Ederheim durchsetzen. Die Partie startete mit guten Chancen auf beiden Seiten, bis Marco Gröninger einen Strafelfmeter für die SpVgg souverän verwandelte. Nach der Pause kamen die Gäste geordneter aus der Kabine und kurz darauf gelang Johannes Meyr per Kopf der Ausgleich. Danach nahm das Spitzenspiel Fahrt auf und ein hitziger Schlagabtausch bot sich den Gästen. In der letzten Spielminute entschied die SG das Spiel mit einem Kopfball von David Meyer für sich. (rn)