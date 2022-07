Erster Gradmesser für die Fußballer der A-Klasse Nord

Die Fußballer der A-Klasse Nord starten in die neue Spielzeit. Die Ziele reichen von Klassenerhalt bis zum Titel.

Die Teams der A-Klasse Nord stehen in den Startlöchern, ab diesem Wochenende wird wieder gekickt und um Punkte gekämpft. Ein Überblick:

Neuanfang für die FSG Mündling-Sulzdorf

Mit dabei ist auch die FSG Mündling-Sulzdorf, die nach dem Abstieg aus der Kreisklasse nun in der A-Klasse einen Neuanfang macht. Die Mannschaft von Trainer Andreas Probst ist noch zum großen Teil dieselbe wie in der vorigen Saison, zwei ehemalige A-Jugend-Spieler sowie Fevzi Gucati (vorher TSV Wemding) erweitern den Kader. Stefan Fischer hat die FSG in Richtung Reimlingen verlassen, wo er als Trainer beschäftigt ist. Nach einer schwierigen Saison in der Kreisklasse, in der das Team lediglich 16 Punkte erzielte und Letzter wurde, möchten die Mündlinger laut Abteilungsleiter Andreas Heckel nun den Spaß am Fußball zurückgewinnen und möglichst einen Platz im oberen Tabellendrittel erreichen. Als Titelfavorit sieht man bei der FSG die Mannschaft aus Ederheim.

Mit dem Titelgewinn im Rücken kehrt der TKSV Donauwörth nach neun Jahren in der untersten Liga wieder in die A-Klasse zurück. Neuer Trainer ist Hasan Büyükbag, der Özkan Yildirim beerbt. Dieser hatte den TKSV zur Meisterschaft geführt und dann seine Trainerkarriere mit dem bestmöglichen Abschiedsgeschenk beendet. Auch in der neuen Liga möchte das Team „oben mitspielen“ wie der Verein mitteilt. Erster Gegner am Wochenende ist der SV Wörnitzstein-Berg II.

Aufsteiger Otting trifft auf Huisheim

Der SV Otting geht ebenfalls als Aufsteiger ins Rennen. Die Elf von Trainer Konstantinos Karagiannis hatte den Aufstieg über die erfolgreiche Relegation (7:0-Sieg gegen SpVgg Riedlingen II) ermöglicht. In der neuen Spielzeit will das Team einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Mit gleich elf Jugendmannschaften hat der SVO ein dickes Personalpolster, auch in diesem Jahr rücken drei Spieler von unten auf. Mit dem BC Huisheim trifft das Team gleich auf einen gestandenen A-Klassisten, die Begegnung könnte folglich ein erster Fingerzeig darauf sein, wo sich der SV Otting einordnen wird.

Gegner BC Huisheim schloss die Vorsaison als Sechster souverän ab. Wie der BCH mitteilt, möchte sich die Mannschaft in der neuen Spielzeit weiterentwickeln. Die Titelfavoriten sehen die Verantwortlichen in Huisheim eher in den Teams aus Ederheim und Tagmersheim. Neuer Trainer der Mannschaft ist Daniel Patent, der zuvor im Jugendbereich des TSV Nördlingen als Übungsleiter tätig war.

Die zweite Mannschaft des SV Wörnitzstein-Berg blickt auf eine durchwachsene Saison in der A-Klasse Nord zurück. Der elfte Rang stand am Ende zu Buche unter 14 Teams. Für die neue Spielzeit hat sich der Verein laut Abteilungsleiter Michael Schmidbaur mehr vorgenommen, ein einstelliger Tabellenrang soll es werden. Neuer Trainer ist Tim Leimer, der in den vergangenen Jahren auch für den SV Wörnitzstein-Berg die Fußballschuhe schnürte. Unterstützung erhält der SVW II durch einige Spieler aus der eigenen Jugend sowie Torwart Moritz Engelmann, der vom SV Eggelstetten zum Donauwörth Stadtteilclub gewechselt ist.

Der SV Großsorheim-Hoppingen startet gleich mit einem echten Gradmesser: Gegner ist die Eintracht Tagmersheim/Rögling/Blossenau, die von vielen Vereinen der A-Klasse Nord als Meisterschaftsanwärter gesehen wird. Die Großsorheimer wollen laut Abteilungsleiter Christoph Beck in der neuen Saison einen gesicherten Mittelfeldplatz in der Tabelle erreichen, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Trainiert werden die Großsorheimer weiterhin von Heiko Rieß, der sich über einige junge Spieler aus der A-Jugend in seinem Kader freuen kann.

Wieder im Großsorheimer Kader: Ex-Zweitliga-Kicker Robert Strauß. Foto: Anton Färber

Die Mannschaft der Eintracht T.R.B. kann als Tabellendritter der Vorsaison mit breiter Brust in die neue Spielzeit gehen und hat auch Ambitionen auf den Titelgewinn. Die Tagmersheimer Mannschaft von Robert Leinfelder ist größtenteils gleich geblieben und hat mit Johannes Templer und Nico Weigel zwei torgefährliche Spieler in ihren Reihen.

Erst eine knappe Woche später startet die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau mit der Partie gegen Wechingen (5. August) in die Saison. Die Elf von Markus Meyr muss dann zwei Tage später gegen Wörnitzstein gleich schon wieder ran. Gleich ein knackiges Programm also für den Tabellenvierten der vorigen Spielzeit in der A-Klasse Nord. Und auch in dieser Saison möchte die Spielgemeinschaft „vorne mitspielen“, wie Spartenleiter Benjamin Berger mitteilt.