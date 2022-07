Fußball

19:00 Uhr

Erster Kreisliga-Punkt für die Fußballer der SG FSV Buchdorf/Daiting

Plus Die Spielgemeinschaft erzielt ein 2:2-Remis gegen Reimlingen. Donaumünster trotzt Bezirksliga-Absteiger Mertingen einen Punkt ab.

Im ersten Kreisliga-Spiel der Vereinshistorie hat die SG FSV Buchdorf/Daiting gepunktet. Gegen Reimlingen stand am Ende ein Unentschieden zu Buche, das aller Ehren wert ist. Ebenfalls mit 2:2 endete die Begegnung zwischen Donaumünster und dem Bezirksliga-Absteiger aus Mertingen. Weniger gelungen war der Saisonauftakt für die SpVgg Riedlingen, die gegen Holzheim unterlag. FSV Buchdorf/Daiting – FSV Reimlingen 2:2 (1:1). Die erste gute Chance hatte die Heimelf durch einen Freistoß aus etwa 20 Metern durch Daniel Straub, dieser wurde aber durch eine Glanzparade vom Keeper zur Ecke abgewehrt. Die anschließende Ecke durch Straub brachte das 1:0 ein, Andreas Maier traf per Kopf aus fünf Metern. Die Heimelf war aktiver, einen langen Ball konnten die Gäste gerade noch zur Ecke abwehren. Der Ausgleich fiel in der 23. Minute nach Unstimmigkeiten in der Abwehr, Marco Kraus schob ins lange Eck ein. Danach wurden die Gäste besser. Buchdorf hatte durch Maier eine gute Möglichkeit, doch dieser verpasste den langen Ball knapp. Eine Chance der Reimlinger auf Höhe des Elfmeterpunktes konnte die Heimabwehr noch abblocken.

