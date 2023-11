Fußball

Erster Rückschlag unter Bulik für den TSV Rain

Ismanings Torschütze Peter Schädler (in Blau-Weiß, mit der Nummer 10) sorgte mit seinem Treffer kurz vor der Halbzeitpause für hängende Köpfe bei Rains Matey Rados (in Rot, links hinten) und Fabian Triebel (rechts).

Plus Fußball Bayernliga: In Ismaning unterliegt der TSV Rain mit 0:1 – aufgrund eigener Fehler, sagt der Trainer. Senger lässt früh die große Chance zur Führung aus.

Am 21. Spieltag hat der TSV Rain eine herbe Niederlage beim FC Ismaning kassiert. Über die gesamten 90 Minuten gelang es den Blumenstädtern nicht, in ihr gewohntes Spiel zu finden, wodurch sie nicht an die guten Leistungen der vorangegangenen beiden Partien anknüpfen konnten.

Rains Cheftrainer David Bulik veränderte seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen den VfR Garching auf zwei Positionen: Fabian Triebel und Dominik Schröder ersetzten Muris Avdic und Julian Bosch, die beide auf die Bank rutschten. Es entwickelte sich eine zähe Partie vor nur 125 Zuschauerinnen und Zuschauern im Professor-Erich-Greipl-Stadion in Ismaning. Den ersten Torabschluss hatten die Gastgeber durch Hiroto Yamashita, der aus sieben Metern an Florian Rauh im Rainer Kasten scheiterte. Die große Chance zum Führungstreffer hatten die Gäste in der 11. Minute: Daniel Bux brachte Rains Stürmer Gabriel Hasenbichler im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Peter Frank entschied sofort auf Strafstoß. Die Ismaninger Verantwortlichen auf der Bank war damit nicht einverstanden und protestierten lautstark gegen die nach ihrer Meinung krasse Fehlentscheidung. Michael Senger führte den Elfmeter aus und setzte die Kugel an den linken Torpfosten, von dort sprang sie zurück ins Feld und wurde von einem Abwehrspieler geklärt.

