Fußball

10:30 Uhr

Es bleibt eng in der Kreisklasse Neuburg

Plus Die SG Münster/Holzheim erzielt ein 1:1-Remis im Topspiel der Liga. Die SG Feldheim-Genderkingen unterliegt.

Drei Teams liegen in der Fußball-Kreisklasse Neuburg punktgleich mit 21 Zählern vorne: Münster/Holzheim, Berg im Gau und Burgheim. Auch das Spitzenspiel zwischen ersteren beiden brachte keinen Sieger und somit keinen alleinigen Spitzenreiter hervor.

SG Münster/Holzheim - BSV Berg im Gau 1:1 (1:0). Das Spitzenspiel bot eine intensive Anfangsphase, es gab jeweils eine Gelbe Karte in den ersten fünf Minuten. Die erste nennenswerte Szene aus sportlicher Sicht war ein frecher Freistoß der Gauer aus 40 Metern von Petrit Osmani, der knapp über das Gehäuse ging. Der erste gefährliche Abchluss der SG kam von Lion Holler, Gästekeeper Joahnnes Steierl, klärte per Faust. Kurz vor Pause probierte es für Berg im Gau Martin Froncek per Direktabnahme, Manuel Fuchs im Tor partierte stark. Praktisch im Gegenzug gab es Elfmeter für die Heimelf: Simon Mayr, der zuvor selbst gefoult worden war, traf zum 1:0. Ebenfalls ein Strafstoß brachte nach einer Stunde den Ausgleich, erfolgreich war Froncek für die Gäste. In der Schlussphase sahen Julian Winter (77./BSV) und Franz Habla (80./SG) Ampelkarten, sodass nur noch 20 Akteure auf dem Feld standen. Dort aber passierte nichts Zählbares mehr – am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden. Zuschauer: 200. (mwe)

