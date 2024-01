Fabian Härtl ist nicht mehr Trainer in Feldheim/Genderkingen

Plus Der Trainer der ersten Fußball-Mannschaft geht nun doch schon jetzt. Was die Gründe dafür sind und wer sein Nachfolger ist.

Nun kommt der Abschied doch schon früher als geplant: Trainer Fabian Härtl ist nicht mehr länger Trainer der SG Feldheim/ Genderkingen. Bereits in der Winterpause hatte der Verein mit der Fußball-Mannschaft aus der Kreisklasse Neuburg verkündet, dass sich die Wege des Übungsleiters und des Klubs zum Saisonende trennen werden. Mit acht Punkten aus 13 Spielen hatte die Mannschaft bisher enttäuscht. Trotzdem hatte man Härtl zugetraut, die Saison zu Ende zu bringen und mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen. Ein Glaube, der in den vergangenen Tagen aber immer weniger wurde.

Sportvorstand Marco Schütt erklärt: „Wir haben einige Gespräche mit der Mannschaft geführt und das Gefühl, mit dem aktuellen Trainer den Umschwung zu schaffen, war einfach nicht mehr so da.“ Dazu sei gekommen, dass sich mit Thomas Opelt eine gute Option geboten habe, der nun das Traineramt zeitweise übernehmen könne. „Wir hoffen, dass wir mit dem Impuls den richtigen Weg einschlagen können“, betont Schütt.