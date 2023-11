Fatih Spor Bäumenheim bleibt auf Tuchfühlung

Plus Nach dem Derbysieg gegen Mertingen II trennt die Bäumenheimer nur ein Punkt vom Tabellenzweiten Lutzingen/Unterliezheim. Tapfheim fährt 5:1-Sieg ein.

Das Fußball-Team von Fatih Spor Bäumenheim steht nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten SG Lutzingen/Unterliezheim in der A-Klasse West 3. Dafür sorgten die Bäumenheimer selbst durch einen 4:2 Derbysieg gegen Mertingen II und profitierten vom Punktgewinn des FC Marxheim/Gansheim gegen Lutzingen. Herbstmeister SC Tapfheim bleibt durch einen 5:1-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Bäumenheim Spitzenreiter. Die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen feierte einen souveränen Heimsieg gegen Mörslingen.

FC Marxheim/ Gansheim – SG Lutzingen/Unterliezheim 2:2 (1:1). Spannend bis zum Schluss war die Partie zwischen dem FC Marxheim/Gansheim und der SG Lutzingen/Unterliezheim. Felix Zastrow erzielte in der 22. Minute die Führung für die Gastgeber. Alexander Fritz brachte die Gäste mit einem Doppelpack (34./67.) auf die vermeintliche Siegerstraße. Doch Spielertrainer Christian Langhammer erzielte in der 89. Spielminute den umjubelten Ausgleich. Zuschauer: 80. (az)