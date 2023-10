Fußball

FC Marxheim-Gansheim nimmt hohe Hürde

Der FC Marxheim-Gansheim (mit Patrick Jall, in Gelb, im Spiel gegen Mörslingen) triumphierte erneut.

Plus Der FCMG siegt in der A-Klasse West III im schweren Spiel gegen Kicklingen-Fristingen II mit 3:1. Doch auch der Verfolger in der Tabelle punktet.

Der FC Marxheim/Gansheim gewann auch bei Kicklingen-Fristingen II (3:1) und verteidigte damit die Tabellenführung in der A-Klasse West III. Verfolger Lutzingen/Unterliezheim ließ beim TSV Bäumenheim (0:3) nichts anbrennen. Ein gebrauchtes Wochenende erlebte der SC Tapfheim, der zunächst im Nachholspiel bei Mertingen II nicht über ein 1:1 hinauskam und dann zuhause gegen Fatih Spor Bäumenheim mit 3:4 unterlag.

VfL Zusamaltheim – FC Mertingen II 4:1 (1:1). Die Führung von Alexander Kitzinger egalisierten die Gäste noch vor der Pause durch Maximilian Hosp. Spätestens nach dem 2:1 durch Christian Abraham lief es beim VfL richtig rund. Fabian Rau (65.) und Lucas Krüger sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Zuschauer: 75. (doze)

