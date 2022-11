Fußball

19:30 Uhr

FC Mertingen gelingt Überraschungssieg

Leistungsgemäß endete die Partie zwischen Marktoffingen (in Weiß) und Riedlingen am Ende unentschieden.

Plus Den Fußballern des FC Mertingen gelingt ein 2:0-Erfolg gegen den Tabellenführer der Kreisliga Nord, Holzkirchen. Riedlingen holt einen Punkt gegen Marktoffingen.

Am letzten Spieltag des Jahres sorgten die Kicker des FC Mertingen für eine echte Überraschung in der Kreisliga Nord. Sie schlugen den Ligaprimus aus Holzkirchen mit 2:0. Das gewonnene Selbstvertrauen aus diesem Spiel hilft allerdings nicht viel, geht es doch nun in die lange Winterpause. Punkten konnte – wenngleich nur einfach – die Spvgg Riedlingen bei Tabellennachbar Marktoffingen. Die anderen DZ-Teams unterlagen.

