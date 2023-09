FC Mertingen II holt den Derbysieg

Plus Der TSV Bäumenheim unterliegt 2:4. Brachstadt schlägt sensationell den Tabellenführer der Fußball-A-Klasse West III.

Ein turbulenter Spieltag in der A-Klasse West: Tabellenführer Kicklingen-Fristingen II unterlag völlig überraschend bei Schlusslicht Brachstadt-Oppertshofen. Die Kesseltaler feierten mit ihrem 2:1 den ersten Saisonsieg. Kicklingen-Fristingen bleibt trotzdem wegen der Tordifferenz vorne, nachdem der SC Tapfheim bei Marxheim/Gansheim eine 2:4-Niederlage kassierte. Marxheim/Gansheim schloss damit zum Tabellenführer auf. Beide Teams sind punktgleich.

FC Mertingen II – TSV Bäumenheim 4:2 (2:2). Die Hausherren gerieten durch ein Eigentor (11.) schnell in Rückstand, doch Michael Kratzer bediente nach 18 Minuten Max Fitz so mustergültig, dass dieser ungehindert das 1:1 erzielen konnte. Ein gober Abwehrfehler ermöglichte den Gästen das 1:2 durch Andre Lackner (24.).