FC Mertingen kassiert Klatsche in Reimlingen

Plus Der Kreisliga-Tabellenführer aus Reimlingen schenkt Absteiger FC Mertingen sechs Tore ein. Die Kicker aus Riedlingen verlieren – auch weil sie ihre Chancen nicht nutzen.

Einen bitteren Spieltag erlebte der Fußball-Bezirksliga-Absteiger aus Mertingen im Ries. Mit 1:6 kam das Team dort gehörig unter die Räder. Auch Riedlingen und Donaumünster konnten am Wochenende nicht punkten. Lediglich die SG FSV Buchdorf-Daiting setzte ihre Erfolgsgeschichte fort und befindet sich nach dem Sieg Möttingen auf Rang zwei der Kreisliga Nord.