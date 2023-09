Fußball

10.09.2023

FC Mertingen rutscht ans Tabellenende

Der FC Mertingen (mit Sven Rotzer, in Rot) durchlebt eine Durststrecke in der Kreisliga Nord. Auch gegen Konkurrent Marktoffingen sprang nichts Zählbares heraus.

Plus Der FCM verliert das Kellerduell gegen Marktoffingen mit 0:1. Remis für Wemding, 1:5-Pleite für Riedlingen.

Der siebte Spieltag in der Kreisliga Nord geht ganz klar an die Fußball-Mannschaften aus dem Ries, die zu großen Teilen punkten konnten. Ganz anders bei den Kickern aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries, von denen nur der TSV Wemding, nach seiner Niederlage in Marktoffingen letzte Woche, einen Zähler ergatterte, beim 1:1 gegen den FC Maihingen.

FC Maihingen zu Gast beim TSV Wemding

TSV Wemding – FC Maihingen 1:1 (0:0). Die Heimelf bejubelte einen späten Ausgleichstreffer – bei besserer Chancenverwertung wäre gegen den Spitzenreiter jedoch mehr drin gewesen. Erster Aufreger war der erste Abschluss der Gäste, dabei klatschte der Ball ans Lattenkreuz. Nach etwa einer halben Stunde dann drei Wemdinger Großchancen binnen weniger Minuten: Nach einem 60-Meter-Sprint bediente Florian Veit Julian Hönle, der aus gut zehn Metern verzog. Kurz darauf war erneut Veit der Vorbereiter, diesmal vergab Sandro Morena und schließlich scheiterte Veit selbst an FCM-Keeper Martin Fischer. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es bei großer Hitze eine offene und intensiv geführte Partie.

