FC Mertingen setzt auf die Außenseiterchance

Plus Der FC Mertingen empfängt am Sonntag Favorit Aindling. Wörnitzstein stellt die Weichen für die nächste Saison.

Aufstiegsanwärter Aindling ist klarer Favorit im Bezirksliga-Spiel am Sonntag gegen den abstiegsbedrohten FC Mertingen – dieser will zuhause dennoch seine Außenseiterchance nutzen. Schützenhilfe für den FCM im Abstiegskampf leisten, kann der SV Wörnitzstein-Berg im Heimspiel gegen Ziemetshausen.