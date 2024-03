Fußball

vor 18 Min.

FC Staudheim: Völlig durch den Wind

Plus Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage - so das Fazit aus dem vergangenen Spieltag für die Teams aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries in der A-Klasse Neuburg.

FC Staudheim - BSV Neuburg II 0:4 (0:3). Bei sehr windigen Verhältnissen gewannen die Gäste die Platzwahl und spielten in der ersten Hälfte mit dem Wind im Rücken. Dies führte mit dazu, dass die Neuburger von Beginn an die dominierende Mannschaft waren und bereits in der 6. Spielminute die erste dicke Chance zur Führung hatten. Staudheims Torwart lenkte mit dem Bein den flachen Schuss an die Querlatte und verhinderte den frühen Rückstand. Doch die Gäste erzielten in der 20. Minute das verdiente 1:0: Nach einem "Gestocher" im 5-Meter-Raum landete der Ball vor den Füßen von Lukasz Bar, der den Ball ins Staudheimer Tor hämmerte. Keine zehn Minuten später kamen die Gäste über die rechte Außenbahn und die Flanke versenkte Staudheims Leon Sauer zum 2:0 für die Gäste. In der 35. Minute erzielte Maximilian Stegmann nach einem Angriff über die linke Seite und einer Flanke das 3:0, weil der Stürmer ohne Bedrängnis die Flanke direkt ins rechte lange Torwarteck verlängern konnte. Aufseiten der Gastgeber gab es in der ersten Halbzeit keine nenneswerte Torchance.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Staudheimer gut in die Partie und hatten gleich in der 46. Minute eine Doppelchance zum frühen Anschlusstreffer aber der Gästekepper verhinderte dies zweimal mit guten Paraden. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit konnten sich die Gäste immer mehr befreien, wurden wieder die gefährlichere Mannschaft und erzielten in der 70. Minute den Treffer zum 0:4-Endstand durch Flamur Ajeti. Zuschauer: 70. (fcs)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen