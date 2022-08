Fehlstart für die SpVgg Altisheim-Leitheim

Plus Beim 0:3 gegen Eggelstetten findet der Kreisliga-Absteiger einfach nicht ins Spiel. Oberndorf verliert seine Partie in der Kreisklasse Nord II 1:2.

Das hatte sich Kreisliga-Absteiger SpVgg Altisheim-Leitheim wohl anders vorgestellt: Zum Saisonstart setzte es am Samstagabend eine 0:3-Pleite im Derby gegen den SV Eggelstetten. Auch der VfB Oberndorf ging zum Auftakt leer aus. Trotz langer Führung verlor das Team durch zwei Gegentreffer in der Schlussphase mit 1:2 bei Absteiger TSV Binswangen.